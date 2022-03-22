Портрет Монро в исполнении Уорхола выставили на продажу за рекордную сумму

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола выставят в мае на аукционе Christie's. Первоначальная цена за работу будет 200 млн долларов, сообщает пресс-служба аукционного дома.

Работу художника выставит благотворительный фонд Томаса и Доррис Амман, занимающийся помощью детям. После продажи портрета все вырученные средства пойдут на финансирование фонда.

Таким образом, картина Shot Sage Blue Marilyn может стать самым дорогим произведением искусства XX столетия. Она была написана в 1964 году, спустя два года после смерти актрисы.

"Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства", — приводит пресс-служба аукционного дома слова главы американского подразделения аукционного дома — Марка Портера.