Экс-депутат Рады Журавко предупредил о риске потери Украиной части территории
Бывший парламентарий выразил мнение, что чем скорее Зеленский "поднимет белый флаг", тем выше вероятность сохранения целостности Незалежной.
Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и её целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства", — сказал РИА "Новости" Журавко.
По мнению экс-парламентария, Зеленский, продолжая выполнять приказы Запада, толкает Украину к потере части территории. Он использует народ как "пушечное мясо". Бывший депутат считает это самым страшным.
Ранее Лайф приводил мнение Басурина о том, что Зеленский имитирует управление войсками. По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.
Telegram-канал / Офис Зеленского