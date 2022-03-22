Экс-депутат Рады Журавко предупредил о риске потери Украиной части территории

Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Чем быстрее Зеленский поднимет белый флаг, тем лучше будет для всей Украины и её целостности, тем больше будет шансов сохраниться в нынешних границах и не допустить распада государства", — сказал РИА "Новости" Журавко.

По мнению экс-парламентария, Зеленский, продолжая выполнять приказы Запада, толкает Украину к потере части территории. Он использует народ как "пушечное мясо". Бывший депутат считает это самым страшным.