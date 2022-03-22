Разлом льда заставил сахалинцев рыбачить лёжа
Мужчины, несмотря на риск, не хотят отказываться от любимого дела. Не пугает их даже предупреждение МЧС о том, что льдину может оторвать и унести в море.
Рыбаки лёжа занимаются рыбалкой на Сахалине. Видео © Соцсеть / fishing_island_sakhalin
Сахалинцы показали, насколько сильным может быть желание мужчин отдохнуть на рыбалке от рутины. Угроза раскола льдины заставила нескольких любителей такого времяпрепровождения закидывать удочку, лёжа у кромки воды.
"Народ лёжа ловит. Прямо под нос рыбе суёт. Видимость до самого дна", — поясняет ситуацию голос за кадром.
При этом местные спасатели не устают предупреждать рыбаков об опасности. Неустойчивая часть льда может оторваться под воздействием ветра. Сотрудники МЧС призывают не подвергать жизнь и здоровье риску, отказаться от рыбалки.
"Выходить на лёд опасно. Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких", — говорится в обращении МЧС.
Ранее Лайф писал, что сахалинцы увидели в небе "космический корабль". Загадочный объект представлял собой множество огней, которые выстроились в ряд и двигались с одинаковой скоростью.
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