NHK: Возле берегов Японии затонуло судно с экипажем

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. Подтверждена гибель одного человека, судьба четверых неизвестна.

Как сообщает телеканал NHK, утром на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых граждане Индонезии, произошёл пожар. Судно затонуло спустя десять часов после инцидента.

Спасти удалось лишь трёх индонезийцев. Ещё одного человека нашли сотрудники береговой охраны, но медики позже констатировали его смерть. Судьба ещё четверых неизвестна, пока они числятся без вести пропавшими.