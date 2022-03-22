С 1 апреля повысят пенсии, пособия и льготы: Как изменятся размер индексаций и суммы выплат С 1 апреля ряд социальных выплат повысят больше, чем планировалось. К тому же появятся новые меры поддержки. Сколько составит прибавка к пенсии, кому выплатят дополнительные пособия и увеличат льготы? 21 марта, 21:40 Фото © Shutterstock

Кто получит новые льготы

В ближайшее время должны быть увеличены размеры социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, а также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Некоторые меры поддержки уже приняты. В частности, 25 марта вступит в силу постановление правительства "Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году". Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, согласно этому постановлению Центры занятости будут оказывать такие услуги, как психологическая поддержка безработных, организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, а также безработных в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты получения диплома. Кроме того, будет проводиться социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

— Будет оказываться помощь для желающих открыть собственное дело, проводиться обучение для тех, кто хочет сменить профессию. Эти услуги будут оказывать в том числе и тем, кто находится на грани увольнения. Это люди, которых планируют уволить в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников. Поддержку окажут людям, которые переведены по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего дня или недели, а также сотрудников компаний, где было принято решение о простое, — пояснила Оксана Красовская.

На сколько повысят пенсии

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С 1 апреля традиционно проводится индексация социальных пенсий. Обычно её размер известен заранее. В этом году пенсии должны были повысить на 7,7%. Однако из-за особой экономической ситуации решили увеличить размер индексации. Теперь он составит 8,6%.

— Социальные пенсии — государственные, источником их финансирования является федеральный бюджет. Такие выплаты положены людям, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию, пенсию по инвалидности или в случае потери кормильца. Получать их могут не только граждане России, но и иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, — рассказала Оксана Красовская.

С 1 апреля 2022 будут проиндексированы несколько видов пенсий. Это социальная пенсия по старости, которую получают те, у кого не хватает стажа работы. Также повысят пенсию иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет и достигшим установленного возраста. Увеличат выплаты людям из числа малочисленных народов Севера.

Будет проиндексирована также социальная пенсия по инвалидности. Это затронет инвалидов всех групп, не имеющих стажа, детей-инвалидов, инвалидов с детства. Вырастет также пенсия по инвалидности военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, людям, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

— Индексация затронет также социальную пенсию по случаю потери кормильца. Она положена детям до 18 лет, а в случае если они обучаются по очной форме, то до 23 лет. Её выплачивают тем, кто потерял одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери. Социальную пенсию назначают, если умершие родители или родитель не имели стажа или стаж работы у них минимален. Повысят также пенсию по случаю потери кормильца, которая была назначена после смерти военнослужащих, а также людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов, членам их семей, — добавила Оксана Красовская.

Как изменится начисление пособий

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С 1 апреля начнут начислять новые пособия на детей от 8 до 16 лет. Раньше такой выплаты не было. Тут стоит отметить, что пособия начнут начислять со следующего месяца, но фактически выплачивать деньги будут в мае. Тогда начислят сумму сразу за два месяца.

— Это аналог пособия, которое сейчас получают малообеспеченные семьи на детей от 3 до 7 лет. Раньше выплаты на ребят с 8 до 16 лет продлевали только одиноким родителям или тем, кто получает алименты на ребёнка. Теперь выплата доступна и полным семьям. Для того чтобы её получить, семья должна иметь статус малоимущей. Это значит, что средний доход на одного её члена должен быть меньше прожиточного минимума, определённого в регионе проживания. Также члены семьи должны иметь подтверждённый доход или уважительную причину для его отсутствия. Стоит учитывать, что тем, кто не работает и не планирует поправлять своё материальное положение, выплаты производиться не будут. Уважительной причиной может быть статус безработного, который стоит на учёте в центре занятости не более шести месяцев, или инвалидность, которая не позволяет работать, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Размер пособия будет составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от того, насколько семья нуждается в деньгах. В среднем по России это примерно от шести до 12 тыс. рублей. При учёте доходов семьи для определения критериев нуждаемости будут учитываться заработная плата, премии, стипендии, алименты, дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, доходы от предпринимательской деятельности.

— Не будут учитываться материнский капитал, НДФЛ, возвращённый за счёт налоговых вычетов, разовая материальная помощь от государства, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, если они были произведены ранее на того же ребёнка, льготы и доплаты от муниципалитетов на ЖКЖ и проезд, страховые выплаты за ущерб имуществу, жизни и здоровью. Выплаты будет производить ПФР. Для назначения пособия можно подать заявление через портал "Госуслуги" или в ПФР, — добавила Светлана Петрикова.

Фото © Shutterstock Коснутся ли вас новые меры соцподдержки? Да, я рассчитываю на льготы Нет, я не льготник

Авторы Нина Важдаева