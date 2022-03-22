В Кузбассе на шахте "Листвяжная" объявили эвакуацию

В Кемеровской области поступил сигнал об эвакуации с шахты "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, на поверхность было поднято 134 человека.

По предварительной информации, при стандартном переключении с одного вентилятора на другой случилась задержка около восьми минут — воздух в это время не поступал. Некоторые рабочие почувствовали себя плохо и предположили, что из породы пошёл углекислый газ. Началась эвакуация.