В Кузбассе на шахте "Листвяжная" объявили эвакуацию
При переходе с одного вентилятора на другой возникла задержка, и руководство предприятия решило экстренно поднять горняков на поверхность.
Шахта "Листвяжная". Фото © ТАСС / МЧС России
В Кемеровской области поступил сигнал об эвакуации с шахты "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, на поверхность было поднято 134 человека.
По предварительной информации, при стандартном переключении с одного вентилятора на другой случилась задержка около восьми минут — воздух в это время не поступал. Некоторые рабочие почувствовали себя плохо и предположили, что из породы пошёл углекислый газ. Началась эвакуация.
У всех поднятых на поверхность замерили уровень кислорода в крови. Он оказался в норме. Десять человек всё же отправили в медучреждение, так как они пожаловались на плохое самочувствие.
Как сообщал Лайф, 25 ноября 2021 года на "Листвяжной" произошла трагедия. Случилось задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.