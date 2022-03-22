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22 марта, 04:18

В Кузбассе на шахте "Листвяжная" объявили эвакуацию

При переходе с одного вентилятора на другой возникла задержка, и руководство предприятия решило экстренно поднять горняков на поверхность.

<p>Шахта "Листвяжная". Фото © ТАСС / МЧС России</p>

Шахта "Листвяжная". Фото © ТАСС / МЧС России

В Кемеровской области поступил сигнал об эвакуации с шахты "Листвяжная", где в прошлом году погиб 51 человек. Как сообщили Лайфу в местных экстренных службах, на поверхность было поднято 134 человека.

По предварительной информации, при стандартном переключении с одного вентилятора на другой случилась задержка около восьми минут — воздух в это время не поступал. Некоторые рабочие почувствовали себя плохо и предположили, что из породы пошёл углекислый газ. Началась эвакуация.

У всех поднятых на поверхность замерили уровень кислорода в крови. Он оказался в норме. Десять человек всё же отправили в медучреждение, так как они пожаловались на плохое самочувствие.

Шахту "Листвяжная" могут досрочно лишить лицензии на недра

Шахту "Листвяжная" могут досрочно лишить лицензии на недра

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2021 года на "Листвяжной" произошла трагедия. Случилось задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

Андрей Григорьев

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