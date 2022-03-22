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22 марта, 04:09
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На месте крушения "боинга" в Китае не нашли тел погибших

Самолёт рухнул на большой скорости в горном районе. На месте ЧП развёрнуты силы спасателей, поиски продолжаются.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая пока не привели к результатам: спасатели не обнаружили тел пассажиров и членов экипажа. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Как отмечается, на месте крушения есть только обломки, но не останки погибших. Также там обнаружены личные вещи пассажиров, в том числе обгоревшие документы, кошельки. Поисково-спасательные работы продолжаются. Их мешают провести сложные погодные условия: в высокогорном регионе ожидается дождь.

В Сети появились кадры, предположительно, с моментом падения пассажирского Boeing в Китае

В Сети появились кадры, предположительно, с моментом падения пассажирского Boeing в Китае

Напомним, Boeing 737, на борту которого было 132 человека, разбился при полёте из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Он упал в горах в округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Иностранцев в самолёте не было. Лайф рассказывал, почему мог разбиться авиалайнер.

Обложка ©

CCTV / Xinhua

Андрей Григорьев

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