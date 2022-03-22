На месте крушения "боинга" в Китае не нашли тел погибших

Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая пока не привели к результатам: спасатели не обнаружили тел пассажиров и членов экипажа. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Как отмечается, на месте крушения есть только обломки, но не останки погибших. Также там обнаружены личные вещи пассажиров, в том числе обгоревшие документы, кошельки. Поисково-спасательные работы продолжаются. Их мешают провести сложные погодные условия: в высокогорном регионе ожидается дождь.