На месте крушения "боинга" в Китае не нашли тел погибших
Самолёт рухнул на большой скорости в горном районе. На месте ЧП развёрнуты силы спасателей, поиски продолжаются.
Поисковые работы на месте крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая пока не привели к результатам: спасатели не обнаружили тел пассажиров и членов экипажа. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Как отмечается, на месте крушения есть только обломки, но не останки погибших. Также там обнаружены личные вещи пассажиров, в том числе обгоревшие документы, кошельки. Поисково-спасательные работы продолжаются. Их мешают провести сложные погодные условия: в высокогорном регионе ожидается дождь.
Напомним, Boeing 737, на борту которого было 132 человека, разбился при полёте из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Он упал в горах в округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Иностранцев в самолёте не было. Лайф рассказывал, почему мог разбиться авиалайнер.