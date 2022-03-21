Отказ двигателей или теракт: Почему в Китае разбился Boeing 737-800 В деталях катастрофы ещё предстоит разобраться авиационным властям, однако бывшие пилоты Boeing-737 уже прогнозируют последствия. 21 марта, 15:52 17431 17431 China Eastern Airlines Boeing 737-800. Обложка © VGetty Images / VCG

Днём 21 марта на юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Он выполнял рейс Куньмин — Гуанчжоу. На борту находилось 133 человека. Связь c самолётом прервалась над городским округом Учжоу. Сразу после катастрофы в районе падения начался сильный пожар, а китайские авиационные власти приостановили полёты самолётов этого типа.

Boeing 737-800

Самолёт, упавший в КНР, уже идентифицирован — это Boeing 737-800. Другое название модели — Boeing 737 Next Generation. Самолёты этого типа летают с 1997 года и считаются одними из самых надёжных в мире. Судя по данным сервиса Flightradar24, рейс MU5735 начал резко терять высоту. Причины происшествия в данный момент устанавливаются, однако среди наиболее вероятных бывшие пилоты Boeing 737 рассматривают техническую неисправность и человеческий фактор, вскоре к ним может добавиться и третья версия.

Скриншот © Flightradar24

Это первая подобная авиакатастрофа в КНР за более чем 10 лет — последний крупный инцидент с самолётами произошёл в Ичуне на северо-востоке Китая в 2010 году. В той аварии погибли 44 из 96 находившихся на борту человек. После того как авария Boeing 737-800 China Eastern официально была подтверждена, в Китае запретили полёты всех самолётов этого типа.

На техническую неисправность, по словам бывшего пилота Boeing 737 Сергея Данилянца, указывает резкое снижение борта.

Резкое снижение такого самолёта можно объяснить двумя причинами. Первая — это отказ обоих двигателей, что математически явление практически невозможное. Борт снижался очень резко. На 737-800 установлены двигатели CFM 56-7B27, которые вполне надёжны, а на самолётах этого типа летают многие российские компании, например "Победа". Вторая — это нечто экстраординарное, что произошло в небе и в теории могло разорвать самолёт на две части Сергей Данилянц Бывший пилот Boeing 737-800

Отказ двигателя

Фото © Shutterstock

По словам Данилянца, намеренно вывести из строя двигатели 737-800 сложно, однако именно резкое снижение самолёта тревожит зарубежных экспертов по авиации. При этом сомнения вызывает и другая особенность: 737-800 China Eastern "провалился" ниже "сотого" эшелона — безопасной отметки в 3000 метров, на которой экипаж может разгерметизировать самолёт полностью так, чтобы пассажиры могли дышать без кислородных масок. Однако этого, как поясняет бывший командир Boeing 737 Константин Корнилов, не произошло — машина экстренно снизилась почти до отметки в две тысячи метров, а затем, судя по всему, начала камнем падать вниз.

У меня два вопроса в связи с этой ситуацией возникает. Первый — почему борт снижался со скоростью на 20 километров в час быстрее критической. Второй — если кадры в социальных сетях из КНР правда, то имело место почти вертикальное падение, то есть самолёт, вероятно, воткнулся носом в землю. Такое возможно, только если вырвать кусок фюзеляжа Константин Корнилов Бывший командир Boeing 737

Недостатки Boeing 737-800

Boeing 737 авиакомпании TACA International. Фото © Wikipedia

Несмотря на то что все системы самолёта несколько раз резервируются, слабые места у пассажирских Boeing всё ещё есть. Помимо новых модификаций 737-MAX8, две катастрофы которых почти на два года приковали весь флот этих моделей к земле, проблемы есть и у более возрастных моделей. 24 мая 1988 года Boeing 737 авиакомпании TACA International разбился из-за отказа сразу двух двигателей. Причину расследователи авиакатастроф определили практически сразу, как удалось поднять бортовые самописцы и данные о погоде в том районе. Оказалось, что два двигателя Boeing 737 "глотнули" воды во время сильной грозы и низкой облачности. Картина была практически идентичной крушению борта China Eastern, однако почти 35 лет назад самолёт падал с куда более низкой скоростью.

Для самолётов Boeing, включая 737-800, выпущена специальная инструкция, которая регламентирует подобные явления. Однако есть проблема: в этом документе 822 страницы и выполнить полный цикл аварийных процедур у лётчиков часто нет времени. При этом азиатские авиакомпании часто сталкивались с отказами именно на 737-800. К примеру, всего год назад индонезийская Garuda Indonesia заявляла, что у самолёта отказал второй двигатель, а затем и первый начал работать с перебоями. Действовать пилотам пришлось на критически малой высоте — выравнивание машины происходило на отметке в 1200 метров (4000 футов). При этом самолёт был относительно новым — Boeing 737-800, который едва не разбился, был выпущен всего 10 лет назад. Boeing China Eastern, разбившийся 21 марта, начал летать и того меньше — всего шесть лет назад. После авиакатастрофы в Китае акции концерна Boeing на открытии обвалились на 4,3%, однако компания пока никак не прокомментировала произошедшее.

Совпадение или теракт?

Эксперты по авиабезопасности вспомнили, что летом 2021 года уже происходило нечто похожее. Boeing 737-200 авиакомпании Transair потерял тягу обоих двигателей на высоте в 4000 метров и был вынужден "спланировать" обратно в аэропорт вылета. Самолёт не дотянул до взлётно-посадочной полосы примерно два километра, однако экипаж и всех пассажиров оперативно спасла Береговая охрана. Падение Boeing 737-800 в Китае ещё не расследовано, и у авиационных властей пока отсутствуют даже предварительные данные. В качестве одной из версий произошедшего китайские эксперты по авиабезопасности рассматривают "превышение допустимой скорости снижения", однако вероятную резкую разгерметизацию салона объяснить пока невозможно.

Фото © Wikipedia Основная причина крушения Boeing 737-800 — это Теракт на борту Ошибка пилотирования Техническая неисправность

Авторы Сергей Андреев