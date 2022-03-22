Депутат Сухарев предложил отменить некоторые штрафы для автомобилистов

Провести амнистию по штрафам для автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления — соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Он направил письмо на имя председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Как пишет RT, от административного наказания предлагается освободить россиян, которые совершили незначительное правонарушение. Это, по мнению Сухарева, является обоснованной и умеренной мерой в условиях нынешней экономической ситуации.

Речь идёт о проступках, предусмотренных главой 12 КоАП России, которые не представляют большую общественную опасность. Из амнистии предлагают исключить севших за руль пьяными или передавших управление автомобилем нетрезвому человеку.

"Прошу вас оказать содействие в предоставлении информации о текущем совокупном объёме обременения граждан Российской Федерации по штрафам за нарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ (за исключением ст. 12.8 и 12.26)", — говорится в обращении депутата.