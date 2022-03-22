Потенциальные покупатели "Челси" начали быстро повышать ставки

Потенциальные покупатели английского футбольного клуба "Челси" начали увеличивать суммы, которые они предлагают за команду. Участники заочного аукциона развернули борьбу в публичной плоскости.

Как пишет агентство AP, британский магнат недвижимости Ник Кэнди сообщил, что он "значительно" увеличил предлагаемую сумму, уже подав в пятницу заявку на покупку клуба за более чем два миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиарда долларов) в нью-йоркский банк Raine Group, наблюдающий за процессом.

Своё предложение также увеличил и консорциум Тодда Боули, Джонатана Голдштейна и Хансйорга Висса: они готовы заплатить уже $3,3 млрд.