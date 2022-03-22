Потенциальные покупатели "Челси" начали быстро повышать ставки
Российский миллиардер владел клубом около двадцати лет. После его решения выставить команду на продажу выстроилась целая очередь из желающих.
Потенциальные покупатели английского футбольного клуба "Челси" начали увеличивать суммы, которые они предлагают за команду. Участники заочного аукциона развернули борьбу в публичной плоскости.
Как пишет агентство AP, британский магнат недвижимости Ник Кэнди сообщил, что он "значительно" увеличил предлагаемую сумму, уже подав в пятницу заявку на покупку клуба за более чем два миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиарда долларов) в нью-йоркский банк Raine Group, наблюдающий за процессом.
Своё предложение также увеличил и консорциум Тодда Боули, Джонатана Голдштейна и Хансйорга Висса: они готовы заплатить уже $3,3 млрд.
Ранее Правительство Британии заморозило все активы Абрамовича в стране. Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.
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