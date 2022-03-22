Замполпреда в ЮФО Степанов: Херсонская область заинтересована в поставках из Крыма
В обмен на это украинский регион готов поставлять на российский полуостров сельскохозяйственную продукцию. Налаживание отношений между регионами является актуальной темой, заметил он.
Крым и граничащая с ним Херсонская область считают необходимым восстановить торгово-экономические отношения. В этой связи обсуждается вопрос поставок горюче-смазочных материалов и медикаментов из республики, сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов в беседе с РИА "Новости".
"Диалог ведётся по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов", — рассказал он.
Также, по словам Степанова, херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Власти полуострова рассматривают эти предложения. Причём одно из условий таких поставок — это качество предлагаемой сельскохозяйственной продукции. Степанов отметил, что налаживание торгово-экономических отношений между Крымом и Херсонской областью является актуальной темой, особенно во время подготовки к курортному сезону на полуострове. По его словам, на стабилизации розничной торговли в местах отдыха благоприятно скажется разнообразие сельскохозяйственной продукции.
А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что пенсии и зарплаты в Херсонской области планируется выплачивать в рублях. Он также отметил, что пансионаты полуострова готовы предоставить жильё переселенцам с Украины и из республик Донбасса.
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