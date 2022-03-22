Замполпреда в ЮФО Степанов: Херсонская область заинтересована в поставках из Крыма

Крым и граничащая с ним Херсонская область считают необходимым восстановить торгово-экономические отношения. В этой связи обсуждается вопрос поставок горюче-смазочных материалов и медикаментов из республики, сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов в беседе с РИА "Новости".

"Диалог ведётся по различным направлениям. В частности, это касается поставок в Херсонскую область необходимого количества горюче-смазочных материалов, а также ряда необходимых товаров, в первую очередь медикаментов", — рассказал он.

Также, по словам Степанова, херсонских аграриев интересует сбыт своей продукции в Крыму. Власти полуострова рассматривают эти предложения. Причём одно из условий таких поставок — это качество предлагаемой сельскохозяйственной продукции. Степанов отметил, что налаживание торгово-экономических отношений между Крымом и Херсонской областью является актуальной темой, особенно во время подготовки к курортному сезону на полуострове. По его словам, на стабилизации розничной торговли в местах отдыха благоприятно скажется разнообразие сельскохозяйственной продукции.