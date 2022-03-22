В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе проводимой на Украине "Операции Z".

Старший лейтенант Сергей Овчаренко. Фото © Минобороны РФ

Под руководством старшего лейтенанта Сергея Овчаренко зенитная ракетная батарея "Бук-М3" сбила два самолёта Су-25 при нападении украинских националистов, чьё наступление сопровождалось ударами авиации, в том числе и беспилотниками "Байрактар". Однако грамотные действия Овчаренко заставили противника отступить.

Старший лейтенант Кирилл Балаганский. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Кирилл Балаганский лично возглавил группу, которая отправилась разминировать мост на маршруте движения российский войск. Совместно с сапёрами он снял с несущих конструкций около 700 кг взрывчатки. На следующий день разведчики доложили командиру, что ещё один мост был заминирован, причём националисты подготовили взрывные устройства с изощрёнными ловушками, что свидетельствовало об участии в этом иностранных инструкторов. После начала обезвреживания основных зарядов по сапёрам был открыт пулемётный и снайперский огонь. Балаганский подавил огневую точку лично из ручного гранатомёта.

Затем в максимально короткие сроки он обезвредил все взрывные устройства, понимая, что на аэродроме его сослуживцы-десантники уже сутки ведут ожесточённые бои с превосходящими силами противника и им необходимо подкрепление.

Старший лейтенант Дмитрий Дмитрук. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи по удержанию плацдарма для продвижения российских войск в тыл националистов личный состав роты обнаружил скрытное перемещение диверсионной группы противника в район моста через реку, которая попыталась захватить мост и подорвать его. В ходе столкновения старший лейтенант

Дмитрук, получив ранение, продолжил руководить личным составом и оборонять стратегически важный объект. В результате боя рота под его командованием уничтожила четыре огневые точки, три боевые машины пехоты и более 20 националистов.

Начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов. Фото © Минобороны РФ

Начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов получил контузию и травму ноги, когда десантно-штурмовой полк попал в засаду украинских националистов, однако незамедлительно начал эвакуировать раненых сослуживцев из машин и оказывать им первую доврачебную помощь. Затем он оттаскивал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их, выполняя свои функции до прибытия медицинского отряда.