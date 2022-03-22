Глава "Нафтогаза" Витренко: Украина продолжит транзит российского газа

Украина продолжит транзит российского газа в Европу, пока это возможно в техническом смысле. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. <...> На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа", — сказал он.

По словам Витренко, данный вопрос обсуждается на высочайшем уровне, причём не только на Украине. Он также признал, что Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" стараются не наносить ущерб инфраструктуре, которая связана с осуществлением транзита газа.