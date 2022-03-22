Москвичей днём 22 марта ожидает до 12 градусов тепла
Синоптики обещают также небольшую облачность и отсутствие осадков. А вот ночью столбики термометра опустятся до минус двух градусов, из-за чего утром возможна гололедица.
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Тёплая погода в Москве сохранится и 22 марта, причём температура воздуха разогреется сразу до плюс 12 градусов. Как сообщает Гидрометцентр России, осадков в этот день не ожидается.
"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, 5–10 м/c", — говорится в прогнозе.
Температура днём будет от 10 до 12 градусов тепла. А вот в ночь на 23-е число она снизится до двух градусов ниже нуля. Синоптики предупреждают, что ночью и утром местами будет гололедица.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил москвичей о волне полярного холода. Ночью в этот период температура в столице может опускаться до −5, а днём будет максимум +1. Предположительно, такая погода продлится не более пяти суток.