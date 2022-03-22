Москвичей днём 22 марта ожидает до 12 градусов тепла

Тёплая погода в Москве сохранится и 22 марта, причём температура воздуха разогреется сразу до плюс 12 градусов. Как сообщает Гидрометцентр России, осадков в этот день не ожидается.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, 5–10 м/c", — говорится в прогнозе.

Температура днём будет от 10 до 12 градусов тепла. А вот в ночь на 23-е число она снизится до двух градусов ниже нуля. Синоптики предупреждают, что ночью и утром местами будет гололедица.