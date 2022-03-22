Зеленский разозлил японцев, сравнив ситуацию на Украине с атакой на Пёрл-Харбор

Читатели японского издания Newsweek Japan раскритиковали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США, в котором он сравнил ситуацию в его стране с бомбардировкой Пёрл-Харбора и терактами в США 11 сентября 2001 года.

В комментариях под новостью о выступлении Зеленского японцы высказали своё негодование, а также призвали не допускать украинского лидера к подобным выступлениям, поскольку у него неверные представления об истории.

"Почему Япония напала на Пёрл-Харбор? Потому что США развернули вокруг неё сеть окружения ABCD, чтобы изолировать Японию, и планировали втянуть её в войну. Это было в интересах Штатов. <...> Если применить исторический опыт Японии к России в этот раз, то можно сказать, что США вынуждают Россию действовать на Украине. Разве это не так?" — возмутился один из комментаторов.



Некоторые пользователи считают, что, даже если Зеленский готовил свой спич для американской аудитории, это вовсе не означает, что подобные высказывания допустимы. По мнению читателей, после слов о Пёрл-Харборе найдётся немало людей, которые перестанут поддерживать президента Незалежной.