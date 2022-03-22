В Санкт-Петербурге планируют модернизировать противотуберкулёзную службу

В Санкт-Петербурге наблюдается исторически низкий уровень заболеваемости и распространённости туберкулёза. Однако городу необходимо объединить процессы оказания помощи пациентам, считает главврач противотуберкулёзного диспансера № 2 Александр Пантелеев.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" он отметил, что проблема сейчас заключается в децентрализации. Так, в одном диспансере пациентов лечат одной комбинацией препаратов, в другом — другой, и человек получает разный тип лечения, что недопустимо.

"Петербург остался единственным регионом, где сохранилась эта децентрализованная модель. Все области уже создали единые противотуберкулёзные службы и работают как единый координационный центр", — напомнил фтизиатр.

Плюсом централизованной модели станет единый подход к диагностике и лечению, уверен Пантелеев. Также необходимо создать условия, чтобы пациент принимал и не бросил терапию. А исключив повторные обследования, можно существенно сэкономить.

Профессор также отметил, что показатели заболеваемости туберкулёзом в Северной столице на протяжении последних 7–10 лет на треть ниже чем по стране. Сейчас в городе лишь 1500 заболевших, тогда как ещё в 1960-х годах в Ленинграде насчитывалось 35 тысяч больных туберкулёзом.