Госдума приняла закон об упрощении импорта товаров в РФ

Согласно документу, на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об упрощении импорта товаров и алкоголя на территорию России и таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном сайте.

Согласно документу, законом на шесть лет предоставляется право импорта многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. При этом исключается необходимость уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), занимающихся этим менее года.

Также участники ВЭД, которые внесли денежный залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени в случае доначисления таможенным органом платежей по результатам таможенной экспертизы. Помимо этого, сокращается процедура выдачи классификационных решений таможенными органами.

Ещё документ предусматривает увеличение срока нанесения федеральных специальных марок и ввоза в Россию маркированной алкогольной продукции с 9 до 18 месяцев с установлением такого правила до 31 мая 2024 года.

Вдобавок закон до 31 декабря 2023 года приостанавливает требование для выдачи федеральных специальных марок об отсутствии у заявителя на день подачи заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам или задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней и процентов.

Также этот закон наделяет Правительство РФ полномочиями по определению случаев предоставления отсрочки уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей.