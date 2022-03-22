Госдума приняла закон о налоговых льготах для компаний из сфер IT и туризма
Отмечается, что решение об отмене НДФЛ на банковские вклады позволит сохранить сбережения граждан "в нынешней непростой ситуации".
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых льготах для компаний индустрии информационных технологий и туризма. Об этом заявила пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. В "нынешней непростой ситуации" такая мера позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе.
Для организаций отрасли информационных технологий на 2022–2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. А для компаний в сфере туриндустрии сроком на пять лет утверждён нулевой НДС на гостиничные услуги. Кроме того, организации вправе перейти в течение текущего года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль. Согласно документу, также временно фиксируется курс иностранной валюты для расчёта "тонкой капитализации".
Ранее Госдума повысила планку налога на роскошь для автомобилей. Норма распространяется на машины, купленные с 1 января 2022 года. Ранее автолюбители платили повышенный транспортный налог за модели дороже трёх миллионов рублей.
Агентство "Москва"