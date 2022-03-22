Госдума приняла закон о налоговых льготах для компаний из сфер IT и туризма

Отмечается, что решение об отмене НДФЛ на банковские вклады позволит сохранить сбережения граждан "в нынешней непростой ситуации".

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых льготах для компаний индустрии информационных технологий и туризма. Об этом заявила пресс-служба нижней палаты парламента.

Отмечается, что решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. В "нынешней непростой ситуации" такая мера позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе.

Для организаций отрасли информационных технологий на 2022–2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль. А для компаний в сфере туриндустрии сроком на пять лет утверждён нулевой НДС на гостиничные услуги. Кроме того, организации вправе перейти в течение текущего года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль. Согласно документу, также временно фиксируется курс иностранной валюты для расчёта "тонкой капитализации".