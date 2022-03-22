Госдума повысила планку налога на роскошь для автомобилей

Норма распространяется на машины, купленные с 1 января 2022 года. Ранее автолюбители платили повышенный транспортный налог за модели дороже трёх миллионов рублей.

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий повышенный транспортный налог для автомобилей стоимостью от десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Эти изменения будут распространены на автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года.

Напомним, налог на роскошь существует в РФ восемь лет и ранее распространялся на автомобили дороже трёх миллионов рублей, а также на недвижимость и земельные участки стоимостью 30 млн и более. Весь список авто, облагаемых налогом, включал 1300 моделей. Его определяет Минпромторг. То, какой налог платит автолюбитель, зависит от модели и возраста машины.