Крейсер "Адмирал Кузнецов" в апреле встанет в док для ремонта

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в апреле встанет в док для ремонта и модернизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что авианосец будет модернизироваться на 35-м судоремонтном заводе в Североморске. Там он пробудет как минимум до сентября.

"Адмирал Кузнецов" является единственным кораблём подобного типа в ВМФ России. Напомним, что в октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария. После этого судно было отправлено на ремонт в Мурманск, где на его борту возник пожар. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух погибших.