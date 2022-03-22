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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 14:00
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Госдума приняла закон об отмене налога с процентов, полученных по вкладам

Необлагаемый доход будут высчитывать из произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в году.

Госдума РФ в третьем чтении приняла изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют обязанность уплаты подоходного налога с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021–2022 годах.

Документ освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021–2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022–2023 годах. При этом в правила налогообложения вносятся изменения, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года. Необлагаемый доход будут высчитывать из произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в году.


Юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на проценты по вкладам
Юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на проценты по вкладам

Норма была введена с 1 января прошлого года и предполагала, что с части дохода, полученного по банковским вкладам, которые превышают один миллион рублей, нужно заплатить налог в размере 13%. При этом не имело значения, размещены средства в одном или в разных банках. Однако после повышения ключевой ставки до 20% кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, следовательно, и доходы по ним вырастут, как и сумма налога. Поэтому правительство России предложило освободить граждан от уплаты этого налога.

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Агентство "Москва"

Александра Вишнякова
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