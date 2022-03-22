Госдума приняла закон об отмене налога с процентов, полученных по вкладам

Необлагаемый доход будут высчитывать из произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в году.

Госдума РФ в третьем чтении приняла изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют обязанность уплаты подоходного налога с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021–2022 годах.

Документ освобождает россиян от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021–2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022–2023 годах. При этом в правила налогообложения вносятся изменения, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года. Необлагаемый доход будут высчитывать из произведения 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ в году.

