НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 10:53

В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса при нарушении договора из-за санкций

Предполагается, что в случае объективной невозможности исполнения обязательств из-за недружественных действий иностранных государств они будут отменены полностью или частично.

В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Его автором стал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как указывается в тексте документа, размещённого в электронной базе нижней палаты парламента, в случае объективной невозможности исполнения обязательства в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций это обязательство отменяется полностью или частично.

Депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО

Депутаты внесли в Госдуму проект закона о выходе России из ВТО

А ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедшим западным компаниям. Парламентарий предлагает установить для всех брендов крайний срок возвращения — 1 мая этого года, после чего вводить запрет.

Обложка ©

Сайт Госдумы

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1