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Опубликовано 22 марта 2022, 13:53

В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса при нарушении договора из-за санкций

Предполагается, что в случае объективной невозможности исполнения обязательств из-за недружественных действий иностранных государств они будут отменены полностью или частично.

В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Его автором стал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как указывается в тексте документа, размещённого в электронной базе нижней палаты парламента, в случае объективной невозможности исполнения обязательства в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций это обязательство отменяется полностью или частично.

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А ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедшим западным компаниям. Парламентарий предлагает установить для всех брендов крайний срок возвращения — 1 мая этого года, после чего вводить запрет.

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Артур Лапсаков
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