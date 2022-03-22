В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса при нарушении договора из-за санкций

Предполагается, что в случае объективной невозможности исполнения обязательств из-за недружественных действий иностранных государств они будут отменены полностью или частично.

В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Его автором стал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как указывается в тексте документа, размещённого в электронной базе нижней палаты парламента, в случае объективной невозможности исполнения обязательства в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций это обязательство отменяется полностью или частично.