В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса при нарушении договора из-за санкций
Предполагается, что в случае объективной невозможности исполнения обязательств из-за недружественных действий иностранных государств они будут отменены полностью или частично.
В Госдуму внесён законопроект о защите бизнеса в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций. Его автором стал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Как указывается в тексте документа, размещённого в электронной базе нижней палаты парламента, в случае объективной невозможности исполнения обязательства в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций это обязательство отменяется полностью или частично.
А ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедшим западным компаниям. Парламентарий предлагает установить для всех брендов крайний срок возвращения — 1 мая этого года, после чего вводить запрет.
Сайт Госдумы