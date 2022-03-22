Предприниматели разместили в "Одноклассниках" в шесть раз больше товаров за неделю

Российские предприниматели стали чаще продвигать свой бизнес в рекламном кабинете "Одноклассников", более активно вести страницы и публиковать товары. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Так, за неделю количество размещённых товаров выросло в шесть раз — до 200 тысяч в сутки. Активнее всего продают товары и услуги из категорий "Красота и здоровье" (+268% страниц с товарами за неделю), "Строительство и ремонт" (+204%), "Бытовые услуги" (+202%), "Образование и репетиторы" (+196%), "Туризм и отдых" (+173%).

Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов. За последний месяц число запустивших продвижение в рекламном кабинете бизнесов выросло в три раза. В пресс-службе отмечают, что вести своё дело можно как с помощью личного профиля, так и от группы. Для предпринимателей в соцсети запустится специальная серия обучающих семинаров, а 30 марта в официальной группе для бизнеса пройдёт обучающий вебинар, также там можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы. Изучить инструменты можно и самостоятельно: для этого на сайте размещён подробный гайд.