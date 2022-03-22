Предприниматели разместили в "Одноклассниках" в шесть раз больше товаров за неделю
Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов, отметили в пресс-службе. Для предпринимателей запустится специальная серия обучающих семинаров, пройдёт вебинар.
Российские предприниматели стали чаще продвигать свой бизнес в рекламном кабинете "Одноклассников", более активно вести страницы и публиковать товары. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Так, за неделю количество размещённых товаров выросло в шесть раз — до 200 тысяч в сутки. Активнее всего продают товары и услуги из категорий "Красота и здоровье" (+268% страниц с товарами за неделю), "Строительство и ремонт" (+204%), "Бытовые услуги" (+202%), "Образование и репетиторы" (+196%), "Туризм и отдых" (+173%).
Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов. За последний месяц число запустивших продвижение в рекламном кабинете бизнесов выросло в три раза. В пресс-службе отмечают, что вести своё дело можно как с помощью личного профиля, так и от группы. Для предпринимателей в соцсети запустится специальная серия обучающих семинаров, а 30 марта в официальной группе для бизнеса пройдёт обучающий вебинар, также там можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы. Изучить инструменты можно и самостоятельно: для этого на сайте размещён подробный гайд.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ создало официальную страницу в "Одноклассниках". Проект нацелен на ту аудиторию, которой удобнее читать новости в соцсетях. Посты будут появляться ежедневно и освещать работу кабмина.
Блог "Одноклассников"