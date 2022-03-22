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22 марта, 10:39

Песков не стал называть новую дату переговоров России и Украины

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас график встреч совсем плавающий, поэтому он решил обойтись без конкретизации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату переговоров России и Украины. В беседе с журналистами он отметил, что не собирается вдаваться в подробности.

"Здесь такой график совсем плавающий, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности", — сказал он.

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Лайф напоминает, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Светлана Оперук

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