Песков не стал называть новую дату переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату переговоров России и Украины. В беседе с журналистами он отметил, что не собирается вдаваться в подробности.

"Здесь такой график совсем плавающий, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности", — сказал он.