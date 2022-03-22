Песков не стал называть новую дату переговоров России и Украины

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас график встреч совсем плавающий, поэтому он решил обойтись без конкретизации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату переговоров России и Украины. В беседе с журналистами он отметил, что не собирается вдаваться в подробности.