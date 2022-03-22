"Шахматы должны быть вне политики": В Кремле призвали ФИДЕ пересмотреть решение о дисквалификации Карякина
Ранее россиянин публично выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.
Международной федерации шахмат следует пересмотреть решение о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принцип, что спорт, в том числе и шахматы, должен быть вне политики — это главная константа нашего подхода. Любой гражданин РФ имеет право выразить свою позицию, это никоим образом не должно провоцировать реакцию со стороны ФИДЕ. Мы призываем пересмотреть это решение и остаться вне политики, подтвердив международный престиж этой шахматной организации", — сказал Песков.
Накануне ФИДЕ отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.
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Из-за отстранения Карякин не сможет выступить на турнире претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. Соревнования пройдут с 16 июня по 7 июля в Мадриде.
ТАСС / EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL