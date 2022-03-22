"Организуем мероприятия с его участием": Федерация шахмат Москвы поддержала дисквалифицированного Карякина

Отстранение не позволит ему сыграть в турнире претендентов на титул чемпиона мира.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин заявил, что организация будет оказывать всемерную помощь гроссмейстеру Сергею Карякину, дисквалифицированному на шесть месяцев. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я от себя — и как шахматиста, и как гражданина России, и как организатора — хочу сказать: мы будем поддерживать Сергея Карякина всеми возможными способами. Как организуя какие-то мероприятия с его участием, так и оказывая ему всяческую поддержку. Во всяком случае, со стороны Федерации шахмат Москвы поддержка будет оказана Сергею в полном объёме, насколько это возможно", — сказал Смагин.

Накануне Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Карякина от участия в официальных турнирах на шесть месяцев за публичную поддержку специальной военной операции на Украине. Дисквалификация продлится до 21 сентября.