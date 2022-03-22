"Организуем мероприятия с его участием": Федерация шахмат Москвы поддержала дисквалифицированного Карякина

"Я от себя — и как шахматиста, и как гражданина России, и как организатора — хочу сказать: мы будем поддерживать Сергея Карякина всеми возможными способами. Как организуя какие-то мероприятия с его участием, так и оказывая ему всяческую поддержку. Во всяком случае, со стороны Федерации шахмат Москвы поддержка будет оказана Сергею в полном объёме, насколько это возможно", — сказал Смагин.