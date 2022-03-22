Песков: У Кремля нет планов публиковать тезисы России на переговорах с Украиной

Российская позиция на переговорах с Украиной чётко сформулирована не только устно, но и письменно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что у Кремля нет планов публиковать эти проекты документов.

"Они (требования РФ. — Прим. Лайфа) хорошо известны украинской стороне. Вот всё, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов много дней назад были переданы украинцам", — сказал представитель Кремля на брифинге.