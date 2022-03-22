Песков: У Кремля нет планов публиковать тезисы России на переговорах с Украиной
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, требования Москвы хорошо известны Киеву. По его словам, все соответствующие проекты документов много дней назад были переданы украинской делегации.
Российская позиция на переговорах с Украиной чётко сформулирована не только устно, но и письменно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что у Кремля нет планов публиковать эти проекты документов.
"Они (требования РФ. — Прим. Лайфа) хорошо известны украинской стороне. Вот всё, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма чётко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов много дней назад были переданы украинцам", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, что накануне, 21 марта, завершился очередной раунд российско-украинских переговоров. Как и ожидалось, встреча, прошедшая в этот раз в онлайн-формате, не дала каких-то существенных результатов. Она продлилась всего полтора часа.
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