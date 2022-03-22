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Опубликовано 22 марта 2022, 13:41

Госдума инициировала парламентское расследование работы биолабораторий на Украине

В тексте документа отметили, что факты наличия таких центров, угрожающих жизни и здоровью граждан РФ и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности.

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о поддержке инициативы по парламентскому расследованию работы украинских биолабораторий. Документ подразумевает создание совместно с Советом Федерации специальной комиссии.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами Государственной думы", — говорится в документе.

Также в тексте подчеркнули, что такие факты, как наличие подобных исследовательских центров, угрожающих жизни и здоровью граждан Российской Федерации и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности.

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Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

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Unsplash / National Cancer Institute

Григорий Воронцов
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