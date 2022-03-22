Госдума инициировала парламентское расследование работы биолабораторий на Украине

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о поддержке инициативы по парламентскому расследованию работы украинских биолабораторий. Документ подразумевает создание совместно с Советом Федерации специальной комиссии.

Также в тексте подчеркнули, что такие факты, как наличие подобных исследовательских центров, угрожающих жизни и здоровью граждан Российской Федерации и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности.