Госдума инициировала парламентское расследование работы биолабораторий на Украине

В тексте документа отметили, что факты наличия таких центров, угрожающих жизни и здоровью граждан РФ и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности.

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о поддержке инициативы по парламентскому расследованию работы украинских биолабораторий. Документ подразумевает создание совместно с Советом Федерации специальной комиссии.

"Поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, выдвинутую депутатами Государственной думы", — говорится в документе.