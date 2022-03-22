Автоэксперт Моржаретто оценил идею отменить для автомобилистов некоторые штрафы

Партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что отмена штрафов стала для владельцев авто хорошей новостью. В то же время он уверен, что наказания за нарушения ПДД "свою роль играют".

"Для автомобилистов, конечно, здорово, когда отменяют штрафы. Но, с другой стороны, к чему мы придём?" — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, необходимости в тотальной амнистии нет и в перспективе можно "придумать амнистию более справедливую, например на спорные случаи, когда не очевидна вина водителей".