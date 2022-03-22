Автоэксперт Моржаретто оценил идею отменить для автомобилистов некоторые штрафы
По его словам, необходимости в тотальной амнистии нет и в перспективе можно придумать меру более справедливую, например на спорные случаи.
Партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что отмена штрафов стала для владельцев авто хорошей новостью. В то же время он уверен, что наказания за нарушения ПДД "свою роль играют".
"Для автомобилистов, конечно, здорово, когда отменяют штрафы. Но, с другой стороны, к чему мы придём?" — сказал эксперт в беседе с RT.
По его словам, необходимости в тотальной амнистии нет и в перспективе можно "придумать амнистию более справедливую, например на спорные случаи, когда не очевидна вина водителей".
Ранее депутат Иван Сухарев предложил отменить некоторые штрафы для автомобилистов. По мнению законодателя, это актуально на фоне экономической ситуации, сложившейся из-за масштабных санкций, введённых западными странами против России.
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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв