"Нет НАТО!": Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву
До того как мужчину вывела из зала охрана, он также успел задать собравшимся вопрос, почему западные страны в своё время не подтолкнули Киев к исполнению Минских соглашений.
Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву. Видео © Twitter / Yves Engler
Канадский писатель Ив Энглер прервал речь министра иностранных дел страны Мелани Жоли о ситуации вокруг Украины, задав ей несколько неудобных вопросов. Видео с мероприятия, на которое ворвался автор "Чёрной книги канадской внешней политики", появилось на его странице в "Твиттере".
"Позор вам! <...> Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений? Прекратите эскалацию! Прекратите поставлять оружие! Нет НАТО!" — прокричал Энглер на весь зал.
После этого писателя практически сразу вывела охрана.
Ранее Лайф сообщал, что Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ. Кроме того, под ограничения попали масла, полученные из битумных полезных ископаемых, а также ряд других товаров. Ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".
Twitter / Yves Engler