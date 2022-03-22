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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 10:50
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"Нет НАТО!": Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву

До того как мужчину вывела из зала охрана, он также успел задать собравшимся вопрос, почему западные страны в своё время не подтолкнули Киев к исполнению Минских соглашений.

Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву. Видео © Twitter / Yves Engler

Канадский писатель Ив Энглер прервал речь министра иностранных дел страны Мелани Жоли о ситуации вокруг Украины, задав ей несколько неудобных вопросов. Видео с мероприятия, на которое ворвался автор "Чёрной книги канадской внешней политики", появилось на его странице в "Твиттере".

"Позор вам! <...> Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений? Прекратите эскалацию! Прекратите поставлять оружие! Нет НАТО!" — прокричал Энглер на весь зал.

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После этого писателя практически сразу вывела охрана.

Ранее Лайф сообщал, что Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ. Кроме того, под ограничения попали масла, полученные из битумных полезных ископаемых, а также ряд других товаров. Ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z".

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Twitter / Yves Engler

Наталья Исакова
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