"Нет НАТО!": Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву

До того как мужчину вывела из зала охрана, он также успел задать собравшимся вопрос, почему западные страны в своё время не подтолкнули Киев к исполнению Минских соглашений.

Писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады и призвал запретить поставки оружия Киеву. Видео © Twitter / Yves Engler

Канадский писатель Ив Энглер прервал речь министра иностранных дел страны Мелани Жоли о ситуации вокруг Украины, задав ей несколько неудобных вопросов. Видео с мероприятия, на которое ворвался автор "Чёрной книги канадской внешней политики", появилось на его странице в "Твиттере".

"Позор вам! <...> Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений? Прекратите эскалацию! Прекратите поставлять оружие! Нет НАТО!" — прокричал Энглер на весь зал.

После этого писателя практически сразу вывела охрана.