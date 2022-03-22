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22 марта, 10:58

Oriflame временно приостановит инвестиции в Россию

При этом уточняется, что партнёры бренда смогут продолжать работать, однако с учётом всех принятых изменений.

Шведская косметическая компания Oriflame сообщила о временной приостановке инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия на территории России, говорится в заявлении организации.

"В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Oriflame считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России", — говорится в сообщении.

Компания отметила, что приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия на территории России, а также приостанавливает возможность приобретения товаров незарегистрированным покупателям онлайн через персональный бьюти-магазин. При этом уточняется, что партнёры бренда смогут продолжать работать, однако с учётом всех принятых изменений.

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Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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