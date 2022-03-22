Oriflame временно приостановит инвестиции в Россию

Шведская косметическая компания Oriflame сообщила о временной приостановке инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия на территории России, говорится в заявлении организации.

"В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Oriflame считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России", — говорится в сообщении.