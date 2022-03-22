"Вот она, демократия": Журова заявила, что CAS дали команду отклонять все иски российских спортсменов

"Вот оно, международное право, вот она, демократия. Даже невозможно в суде этот вопрос поднять, чтобы люди нам свои аргументы приводили. Видимо, сказать нечего. CAS находится не у нас на территории. Этот орган хоть и должен быть независимым, но у него вряд ли это получится. Тем более просто дана команда не поддерживать ни одного иска русских. Команда дана, да и всё", — сказала Журова.