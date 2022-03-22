"Вот она, демократия": Журова заявила, что CAS дали команду отклонять все иски российских спортсменов
По её словам, суд должен быть независимым, но у него вряд ли это получится.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Спортивному арбитражному суду (CAS) дали команду отклонять все иски российских спортсменов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Вот оно, международное право, вот она, демократия. Даже невозможно в суде этот вопрос поднять, чтобы люди нам свои аргументы приводили. Видимо, сказать нечего. CAS находится не у нас на территории. Этот орган хоть и должен быть независимым, но у него вряд ли это получится. Тем более просто дана команда не поддерживать ни одного иска русских. Команда дана, да и всё", — сказала Журова.
Накануне Лайф сообщал, что CAS отказался переносить стыковые матчи ЧМ-2022 с участием сборной России по футболу. В силе осталось ранее принятое решение, согласно которому в финал мини-турнира вышла команда Польши, а наша сборная лишилась шансов выступить на чемпионате мира.
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Напомним, ФИФА совместно с УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в CAS c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
ТАСС / Донат Сорокин