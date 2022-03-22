"Нужно двигаться дальше": Футболист сборной России Кузяев призвал не унывать из-за отмены стыкового матча с Польшей

Полузащитник сборной России и питерского "Зенита" Далер Кузяев в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о настроении, с которым он приехал на сбор.

"Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше", — заявил Кузяев.