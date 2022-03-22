"Нужно двигаться дальше": Футболист сборной России Кузяев призвал не унывать из-за отмены стыкового матча с Польшей
Ранее CAS оставил в силе решение ФИФА и не стал переносить встречу нашей команды с поляками.
Полузащитник сборной России и питерского "Зенита" Далер Кузяев в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о настроении, с которым он приехал на сбор.
"Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше", — заявил Кузяев.
Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России. Таким образом, наша команда не попадёт на турнир в Катаре, а сборная Польши вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Чехия — Швеция.
РФС / Михаил Шапаев