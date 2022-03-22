Песков: Кремль не ведёт переговоров о выступлении Путина перед зарубежными парламентами
При этом он отметил, что глава государства "остаётся открытым для контактов на любых уровнях" для того, чтобы разъяснить цели и задачи российской "Операции Z" на Украине.
Кремль не ведёт никаких переговоров с иностранными государствами по поводу выступления президента России Владимира Путина перед зарубежными парламентариями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакие переговоры не ведутся. <...> Мы, естественно, не можем и не хотим предпринимать инициативы, тем более что речь здесь идёт главным образом о тех странах, которые за последние недели предприняли весьма и весьма враждебные шаги в отношении нашей страны", — пояснил представитель Кремля в ходе брифинга.
При этом Песков отметил, что Путин "остаётся открытым для контактов на любых уровнях" для того, чтобы разъяснить цели и задачи "Операции Z" на Украине.
А ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москве и Киеву пока нечего фиксировать для организации встречи Путина и Зеленского. По словам Пескова, прежде должна быть выполнена "домашняя работа" в ходе переговорного процесса.
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ТАСС / Алексей Никольский