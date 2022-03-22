Савельев призвал не допускать иностранные авиакомпании до перевозок внутри России

Министр транспорта РФ отметил, что в противном случае отечественной авиации попросту не будет. Необходимо "самим выкарабкиваться", подчеркнул он.

Нельзя пускать иностранные авиакомпании на внутрироссийские перевозки, поскольку это поставит крест на отрасли. Об этом в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Можно давать им (иностранным авиакомпаниям. — Прим. Лайфа) рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но внутрь России пускать их нельзя. Я категорически против, потому что авиации не будет российской, они нас просто положат, надо самим выкарабкиваться", — отметил министр.