Савельев призвал не допускать иностранные авиакомпании до перевозок внутри России
Министр транспорта РФ отметил, что в противном случае отечественной авиации попросту не будет. Необходимо "самим выкарабкиваться", подчеркнул он.
Нельзя пускать иностранные авиакомпании на внутрироссийские перевозки, поскольку это поставит крест на отрасли. Об этом в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Можно давать им (иностранным авиакомпаниям. — Прим. Лайфа) рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но внутрь России пускать их нельзя. Я категорически против, потому что авиации не будет российской, они нас просто положат, надо самим выкарабкиваться", — отметил министр.
Ранее Савельев сообщил, что из-за санкций арестовали 78 самолётов авиакомпаний РФ. Эти воздушные суда были задержаны за границей, отметил министр. Он также добавил, что при благоприятном развитии ситуации объём авиаперевозок в 2022 году может составить 90–100 миллионов человек.
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