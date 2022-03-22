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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 14:27

Савельев призвал не допускать иностранные авиакомпании до перевозок внутри России

Министр транспорта РФ отметил, что в противном случае отечественной авиации попросту не будет. Необходимо "самим выкарабкиваться", подчеркнул он.

Нельзя пускать иностранные авиакомпании на внутрироссийские перевозки, поскольку это поставит крест на отрасли. Об этом в ходе заседания Комитета по экономической политике Совета Федерации заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Можно давать им (иностранным авиакомпаниям. — Прим. Лайфа) рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но внутрь России пускать их нельзя. Я категорически против, потому что авиации не будет российской, они нас просто положат, надо самим выкарабкиваться", — отметил министр.

Савельев: В российский реестр уже переведено почти 800 самолётов
Савельев: В российский реестр уже переведено почти 800 самолётов

Ранее Савельев сообщил, что из-за санкций арестовали 78 самолётов авиакомпаний РФ. Эти воздушные суда были задержаны за границей, отметил министр. Он также добавил, что при благоприятном развитии ситуации объём авиаперевозок в 2022 году может составить 90–100 миллионов человек.

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Pixabay

Наталья Исакова
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