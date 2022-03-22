Захарова рассказала, при каких условиях Россия вернётся к переговорам с Японией о мире
Накануне МИД РФ заявил, что отказывается от диалога со Страной восходящего солнца. Кроме этого, Москва прекращает безвизовые поездки жителей государства на Курильские острова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, когда могут возобновиться переговоры с Японией о мирном договоре. Об этом она сообщила "Газете.ru".
"(Переговоры РФ и Японии о мирном договоре возможны. — Прим. Лайфа) при благоприятных для России условиях", — сказала Захарова.
Ранее Лайф писал, что посла РФ вызвали в МИД Японии в связи с выходом Москвы из диалога по мирному договору. Отмечается, что с Михаилом Галузиным встретится замглавы японского МИД Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.
Напомним, накануне МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией. Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Премьер Японии Фумио Кисида счёл несправедливым это решение.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency