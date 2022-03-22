Захарова рассказала, при каких условиях Россия вернётся к переговорам с Японией о мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, когда могут возобновиться переговоры с Японией о мирном договоре. Об этом она сообщила "Газете.ru".

"(Переговоры РФ и Японии о мирном договоре возможны. — Прим. Лайфа) при благоприятных для России условиях", — сказала Захарова.

Ранее Лайф писал, что посла РФ вызвали в МИД Японии в связи с выходом Москвы из диалога по мирному договору. Отмечается, что с Михаилом Галузиным встретится замглавы японского МИД Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.