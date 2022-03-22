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22 марта, 10:16
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Посла РФ вызвали в МИД Японии в связи с выходом Москвы из диалога по мирному договору

Отмечается, что с Михаилом Галузиным встретится замглавы японского МИД Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы выразить протест в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, так и не заключённого после Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что с российским послом встретится замглавы МИД Японии Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.

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Напомним, накануне МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией. Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Премьер Японии Фумио Кисида счёл несправедливым это решение.

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Наталья Исакова

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