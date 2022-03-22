Посла РФ вызвали в МИД Японии в связи с выходом Москвы из диалога по мирному договору

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы выразить протест в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, так и не заключённого после Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что с российским послом встретится замглавы МИД Японии Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.