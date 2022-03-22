Черногория сократила срок летнего безвизового пребывания для россиян

При этом страна закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. Лететь туда придётся стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай или сербский Белград.

Власти Черногории сократили для россиян сроки сезонного безвизового режима на период с 1 апреля по 31 октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, срок нахождения в стране для граждан России без виз сократился с 90 до 30 дней. Теперь для пребывания в Черногории свыше установленного месяца россиянам необходимо получить многократную визу на три месяца в посольстве страны. Консульский сбор за её приобретение составляет 60 евро (примерно 6,9 тысячи рублей).

При этом в АТОР напомнили, что Черногория закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. Лететь туда придётся стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай или сербский Белград.