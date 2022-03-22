Черногория сократила срок летнего безвизового пребывания для россиян

Власти Черногории сократили для россиян сроки сезонного безвизового режима на период с 1 апреля по 31 октября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, срок нахождения в стране для граждан России без виз сократился с 90 до 30 дней. Теперь для пребывания в Черногории свыше установленного месяца россиянам необходимо получить многократную визу на три месяца в посольстве страны. Консульский сбор за её приобретение составляет 60 евро (примерно 6,9 тысячи рублей).

При этом в АТОР напомнили, что Черногория закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний. Лететь туда придётся стыковочными рейсами через Стамбул, Дубай или сербский Белград.