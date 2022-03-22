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22 марта, 10:03

Минцифры планирует в мае 2022 года запустить первый маркетплейс программных продуктов РФ

Руководитель ведомства сообщил, что онлайн-магазин будет функционировать на платформе Android. Его открытие должно было произойти в конце года, однако он начнёт работу раньше.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует запустить первый маркетплейс российских программных продуктов в мае 2022 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придётся запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить", — сказал Шадаев.

Он уточнил, что маркетплейс планируется создавать на платформе Android, а также отметил необходимость упрощения сертификации импортного IT-оборудования.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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