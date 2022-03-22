Врач Андреанова рассказала, как на женском организме сказывается стресс

Когда человек находится в долгом напряжении, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве. Это, в свою очередь, оказывает нагрузку на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы, пояснила в беседе с "Вечерней Москвой" врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова.

Тем не менее масштабы последствий зависят в первую очередь от состояния нервной системы. Первыми признаками негативного влияния являются сухость кожи и изменение цвета лица. Также могут появиться отёки в области глаз, что связано с неправильным режимом сна и нарушениями в системе лимфостаза.

"Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса", — пояснила дерматолог.

Стресс также может стать причиной появления всевозможных покраснений, "звёздочек" и прочих сосудистых нарушений. Предотвратить эти последствия может в первую очередь избавление от источника негативного влияния, подчеркнула врач.

"Никакие уходовые процедуры сами по себе не помогут вашей коже, если стрессовые факторы будут сохраняться. Справиться с проблемой вам помогут средства, которые сформируют защитную нишу для вашего организма, помогут ему не только адаптироваться к стрессу, но и перебороть его", — отметила специалист.