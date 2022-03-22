Боксёр Ломаченко отказался от боя за титул абсолютного чемпиона мира из-за ситуации на Украине

Двукратный победитель Олимпийских игр по боксу украинец Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе австралийцем Джорджем Камбососом. Об этом сообщает Boxingscene.com.

"Менеджер Ломаченко Эгис Климас подтвердил, что бой не состоится. Он поблагодарил нас с Джорджем за предоставленную возможность провести поединок. Мы предполагали, что события могут пойти по такому сценарию", — заявил менеджер австралийского спортсмена Лу Дибелла.

Сам Камбосос заявил, что уважает решение Ломаченко. По его словам, поединок, который должен был состояться 5 июня в Австралии, может пройти позднее.