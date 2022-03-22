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22 марта, 09:45

Боксёр Ломаченко отказался от боя за титул абсолютного чемпиона мира из-за ситуации на Украине

Ранее спортсмен вступил в батальон территориальной обороны. В ближайшее время он не собирается покидать страну.

Двукратный победитель Олимпийских игр по боксу украинец Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе австралийцем Джорджем Камбососом. Об этом сообщает Boxingscene.com.

"Менеджер Ломаченко Эгис Климас подтвердил, что бой не состоится. Он поблагодарил нас с Джорджем за предоставленную возможность провести поединок. Мы предполагали, что события могут пойти по такому сценарию", заявил менеджер австралийского спортсмена Лу Дибелла.

Сам Камбосос заявил, что уважает решение Ломаченко. По его словам, поединок, который должен был состояться 5 июня в Австралии, может пройти позднее.

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Ранее Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны. В ближайшее время боксёр не собирается покидать Украину.

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ТАСС / АР / John Locher

Роман Фейгин

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