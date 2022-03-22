Рябков предрёк плачевный конец иллюзиям коллективного Запада о слабости России

Иллюзии коллективного Запада о слабости России закончатся плачевным образом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет", — сказал он.