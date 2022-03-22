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22 марта, 09:45

Рябков предрёк плачевный конец иллюзиям коллективного Запада о слабости России

В частности, замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россию невозможно поставить на колени. Он заверил, что этого никогда не произойдёт.

Иллюзии коллективного Запада о слабости России закончатся плачевным образом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Таким же плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет", — сказал он.

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Ранее Сергей Рябков прокомментировал оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. По его словам, американский лидер демонстрирует безответственность, подобное поведение недостойно деятелей такого уровня. В результате американские власти поставили отношения с Россией на грань полного разрыва.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV / POOL

Светлана Оперук

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