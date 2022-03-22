Рябков — Лайфу об оскорблениях Байдена в адрес Путина: Демонстрирует безответственность

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопрос Лайфа об оскорблениях Байдена в адрес Путина. Видео © LIFE

Заявления американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине демонстрируют его безответственность. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сказали американцам вчера через посла, что мы думаем на эту тему. Они поставили наши отношения на грань полного разрыва. Это не просто безответственность, это недостойно для деятелей такого уровня", — ответил он на вопрос Лайфа об оскорблениях Байдена в адрес Путина.