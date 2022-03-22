Рябков — Лайфу об оскорблениях Байдена в адрес Путина: Демонстрирует безответственность
По его словам, подобное поведение недостойно деятелей такого уровня. В результате американские власти поставили отношения с Россией на грань полного разрыва.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на вопрос Лайфа об оскорблениях Байдена в адрес Путина. Видео © LIFE
Заявления американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине демонстрируют его безответственность. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы сказали американцам вчера через посла, что мы думаем на эту тему. Они поставили наши отношения на грань полного разрыва. Это не просто безответственность, это недостойно для деятелей такого уровня", — ответил он на вопрос Лайфа об оскорблениях Байдена в адрес Путина.
Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости. При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.
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