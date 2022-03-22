Думал о цели и задаче: Старший лейтенант Овчаренко рассказал, как уничтожил два украинских штурмовика на "Бук-М3"

Расчёт прикрывал группировку российских войск в Черниговской области. "Бук-М3" может обнаружить все самолёты и беспилотные аппараты противника, в том числе и иностранные.

Старший лейтенант Сергей Овчаренко рассказал, как на "Бук-М3" уничтожил два украинских штурмовика. Видео © SHOT / Минобороны РФ

Старший лейтенант Сергей Овчаренко рассказал, как под его руководством зенитная ракетная батарея "Бук-М3" уничтожила два украинских штурмовика Су-25. Видео с интервью, предоставленное Минобороны РФ, опубликовал телеграм-канал SHOT.

"В тылу стоит подразделение, которое необходимо прикрыть во что бы то ни стало. Начальник дал команду на уничтожение воздушной цели, так как цель была не своя. Был произведён пуск. Оценив результат стрельбы, цель была поражена", — рассказал Овчаренко.

Затем военный должен был сменить свою стартовую позицию, но увидел другой самолёт противника. Старший лейтенант доложил командиру о воздушной цели, получил разрешение на пуск второй ракеты и поразил штурмовик. Овчаренко поделился, что в этот момент думал о выполнении задачи, а после достижения цели о родных и близких.

Отмечается, что расчёт "Бук-М3" прикрывал группировку российских войск в Черниговской области. По словам военных, батарея может обнаружить все самолёты и беспилотные аппараты противника, в том числе и иностранные. Овчаренко рассказал, что Вооружённые силы Украины пытаются создавать помехи, но "Бук-М3" нейтрализует их.