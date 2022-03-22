В России за сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом
За тот же период полностью излечилось от болезни 74 920 пациентов. А общее число выздоровевших достигло 16 346 800.
В России за прошедшие сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от болезни 74 920 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 16 346 800. За всё время в России выявили 17 637 795 случаев коронавируса, из которых 26 394 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 365 373 летальных исхода, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 472.
Ранее Александр Гинцбург заверил, что говорить о завершении пандемии ковида пока рано. Академик отмечает, что количество ежесуточных смертей от этой болезни в России говорит лишь о временном отступлении коронавируса. При этом в некоторых странах начинается новая волна.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков