В России за сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 7854 человека с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что за тот же период полностью излечилось от болезни 74 920 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 16 346 800. За всё время в России выявили 17 637 795 случаев коронавируса, из которых 26 394 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 365 373 летальных исхода, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 472.