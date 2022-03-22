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Опубликовано 22 марта 2022, 07:34

Минобороны: Авиация РФ за сутки поразила 137 военных объектов Украины

Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2". А вертолёты Ка-52 и Ми-28н ликвидировали 9 танков, 7 БМП и БТР.

Российская авиация в течение суток в ходе "Операции Z" на Украине поразила 137 военных объектов Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 137 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники", — сообщил он на брифинге.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". А группа "ночных охотников", в число которых входят вертолёты Ка-52 и Ми-28н, ликвидировала 9 танков Незалежной, 7 БМП и БТР.

Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z"
Минобороны показало кадры работы экипажей вертолётов Ка-52 в ходе "Операции Z"

Конашенков уточнил, что всего с начала "Операции Z" уничтожено 230 беспилотников, 181 зенитный ракетный комплекс, 1528 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 602 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1312 единиц специальной военной автомобильной техники.

А ранее в Минобороны рассказали о новых подвигах военнослужащих РФ в ходе "Операции Z". В частности, были отмечены старшие лейтенанты Сергей Овчаренко, Кирилл Балаганский и Дмитрий Дмитрук, а также начальник медицинского пункта прапорщик Артур Шихжамалов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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