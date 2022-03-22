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Опубликовано 22 марта 2022, 07:11

В Пентагоне не поняли цель использования войсками РФ гиперзвукового оружия на Украине

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что с военной точки зрения "в этом нет большой степени практичности". По его словам, такие действия для Америки "головоломка".

Американские власти не понимают, с какой целью российские военные применили гиперзвуковое оружие на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона высокого ранга.

"Честно говоря, это в каком-то смысле головоломка, потому что не совсем ясно, зачем <...> нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная не со столь большого расстояния, чтобы поразить здание. <...> С военной точки зрения <...> в этом нет большой степени практичности", — приводит его слова газета The Hill.

При этом американские власти, по словам представителя Пентагона, не могут подтвердить или опровергнуть факт использования российскими войсками гиперзвукового оружия на Украине, но они считают это возможным.

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Ранее немецкий эксперт Герхард Хегман заявил, что применение ракеты "Кинжал" является предостережением России для НАТО. По словам обозревателя, Североатлантический блок отдаёт себе отчёт в действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет никаких систем отражения.

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Евгения Колесникова
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