Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
Вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон, уточнил при этом замглавы МИД РФ.
Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а их будущее зависит от выбранной Вашингтоном линии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва", — сказал он журналистам.
Дипломат ещё раз подчеркнул, что вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон. По словам Рябкова, США нужно прекратить эскалацию как вербально, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружением.
Напомним, накануне МИД РФ вручил ноту протеста послу США в Москве Салливану. Поводом для этого стали недавние высказывания американского президента Джо Байдена.
Twitter / МИД России