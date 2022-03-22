НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 06:47

Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва

Вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон, уточнил при этом замглавы МИД РФ.

Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а их будущее зависит от выбранной Вашингтоном линии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва", — сказал он журналистам.

Дипломат ещё раз подчеркнул, что вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон. По словам Рябкова, США нужно прекратить эскалацию как вербально, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружением.

МИД РФ: Заявления Байдена о Путине ставят отношения двух стран на грань разрыва

МИД РФ: Заявления Байдена о Путине ставят отношения двух стран на грань разрыва

Напомним, накануне МИД РФ вручил ноту протеста послу США в Москве Салливану. Поводом для этого стали недавние высказывания американского президента Джо Байдена.

Обложка ©

Twitter / МИД России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1