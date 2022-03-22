Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва

Российско-американские отношения находятся на грани разрыва, а их будущее зависит от выбранной Вашингтоном линии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва", — сказал он журналистам.

Дипломат ещё раз подчеркнул, что вопрос дальнейшего развития ситуации зависит от той линии, которую выберет Вашингтон. По словам Рябкова, США нужно прекратить эскалацию как вербально, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружением.