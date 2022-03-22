Конгресс США предложил запретить вести дела с работающими в России компаниями

Однако законопроект подразумевает и исключения для товаров и услуг, которые приобретаются в интересах Украины или для удовлетворения основных потребностей людей.

Правительству США предложено прекратить вести дела с компаниями, которые работают в России. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесла председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Конгресса Соединённых Штатов Кэролин Мэлони.

"В то время как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали", — говорится в заявлении Мэлони.

Отмечается, что данный законопроект она внесла для поддержки усилий администрации американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по изолированию РФ и обеспечению того, чтобы деньги налогоплательщиков США "не шли в поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина". В законопроекте предлагается запретить вести дела с компаниями, "которые подрывают интересы американской национальной безопасности, продолжая работать в России" в период проведения "Операции Z" на Украине. Таким образом, федеральному правительству запрещается покупать товары или услуги у таких фирм вплоть до расторжения контрактов с ними.

При этом документ предусматривает и исключения для товаров и услуг, которые приобретаются в интересах Украины или "для удовлетворения основных потребностей населения, а также для случаев, когда запрет или расторжение контракта не отвечает национальным интересам США".