Конгресс США предложил запретить вести дела с работающими в России компаниями
Однако законопроект подразумевает и исключения для товаров и услуг, которые приобретаются в интересах Украины или для удовлетворения основных потребностей людей.
Правительству США предложено прекратить вести дела с компаниями, которые работают в России. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесла председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Конгресса Соединённых Штатов Кэролин Мэлони.
"В то время как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали", — говорится в заявлении Мэлони.
Отмечается, что данный законопроект она внесла для поддержки усилий администрации американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по изолированию РФ и обеспечению того, чтобы деньги налогоплательщиков США "не шли в поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина". В законопроекте предлагается запретить вести дела с компаниями, "которые подрывают интересы американской национальной безопасности, продолжая работать в России" в период проведения "Операции Z" на Украине. Таким образом, федеральному правительству запрещается покупать товары или услуги у таких фирм вплоть до расторжения контрактов с ними.
При этом документ предусматривает и исключения для товаров и услуг, которые приобретаются в интересах Украины или "для удовлетворения основных потребностей населения, а также для случаев, когда запрет или расторжение контракта не отвечает национальным интересам США".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на слова Джен Псаки о непричастности США к бегству компаний. В Белом доме ранее утверждали, что власти Штатов "не обращались ни к какой конкретно компании, чтобы она предприняла шаги для того, чтобы уйти". Правда, решение о выходе все поддерживают.
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