Захарова шуткой ответила на слова Псаки о непричастности США к бегству компаний

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой прокомментировала слова главы пресс-службы Белого дома Джен Псаки. Та заверила, что Соединённые Штаты якобы не просили американские компании покидать Россию на фоне специальной военной "Операции Z" на Украине.

"Как и "Северный поток – 2": трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявление Псаки.

Псаки на пресс-конференции в Белом доме ранее был задан вопрос, как Соединённые Штаты смотрят на то, что ряд крупных американских компаний продолжают работать в России, несмотря на уход очень многих других с рынка РФ.