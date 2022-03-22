Захарова шуткой ответила на слова Псаки о непричастности США к бегству компаний
В Белом доме ранее утверждали, что власти Штатов "не обращались ни к какой конкретно компании, чтобы она предприняла шаги для того, чтобы уйти". Правда, решение о выходе все поддерживают.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой прокомментировала слова главы пресс-службы Белого дома Джен Псаки. Та заверила, что Соединённые Штаты якобы не просили американские компании покидать Россию на фоне специальной военной "Операции Z" на Украине.
"Как и "Северный поток – 2": трубопровод сам решил не пропускать через себя газ", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя заявление Псаки.
Псаки на пресс-конференции в Белом доме ранее был задан вопрос, как Соединённые Штаты смотрят на то, что ряд крупных американских компаний продолжают работать в России, несмотря на уход очень многих других с рынка РФ.
Глава пресс-службы Белого дома заверила, что власти США "не обращались ни к какой конкретно компании, чтобы она предприняла шаги для того, чтобы уйти". В то же время Псаки признала, что администрация Штатов приветствовала действия тех бизнесменов, которые решили уйти из России.
Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них — британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
Пресс-служба МИД РФ / ТАСС